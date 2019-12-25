Вице-премьер РФ объяснила, что карантин привел бы к значительным негативным последствиям для страны.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун. По данным чиновницы, правительство смогло отказаться от жестких ограничений во время второй волны распространения инфекции, так как это стало бы серьезным ударом для граждан и экономики страны.

Люди плохо переносили самоизоляцию...Мы искали компромисс...И, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцин…., чтобы как можно быстрее запустить в использование. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Напомним, что накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что к середине июля медики планируют привить от COVID-19 более 30 млн граждан страны.

Голикова выступила против принудительной вакцинации.

Видео: YouTube / Антонимы