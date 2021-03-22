Голикова: россияне должны получить коллективный иммунитет к концу лета

Планируется, что в июле-августе 2021 года Россия сможет смягчить или и вовсе отказаться от коронавирусных ограничений.

Вице-премьер Татьяна Голикова озвучила сроки появления коллективного иммунитета у россиян. Об этом пишут РИА Новости.

Накануне состоялось совещание по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции. В ней принял участие президент России Владимир Путин. Выступая перед главой государства и другими участниками, Татьяна Голикова заявила, что в июле-августе 2021 года россияне получат коллективный иммунитет.

Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения, выпуска вакцины, то это может быть достигнуто в еще более короткие сроки. Татьяна Голикова, вице-премьер

Напомним, что с начала пандемии коронавируса положительный ПЦР получили 4 466 153 человека. Скончались – 95 391 пациент.

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Видео: kremlin.ru