На месте происшествия организовано движение с ограничением скорости до 20 км/ч.

В Сочи оползень разрушил участок дороги А-147. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор "Черноморье".

Инцидент произошел утром 22 марта. На участке федеральной автомобильной дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Республикой Абхазия произошел сход оползня с частичным повреждением автомобильной дороги. Разрушен откос, низовая габионная стена, укрепление обочины и покрытие проезжай части левой полосы движения. Трасса не имеет альтернативного объезда. Сейчас там трудятся специалисты дорожных и проектных организаций, а также дежурит спецтехника.

Управлением федеральных автодорог "Черноморье" готовится ввод режима объектового ЧС. В сообщении сказано о создании межведомственной комиссии с участием представителей региональной администрации и ГИБДД.

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Видео: ВК/ЧП Сочи