На Камчатке боевые пловцы устроили подводную стрельбу

В рамках учений были задействованы подводные автоматы АПС и пистолеты СПП-1.

На Камчатке прошла тренировка отряда военных аквалангистов. Видео опубликовано на сайте Министерства обороны РФ.

Чтобы поразить неподвижные и движущиеся мишени боевыми пловцами применялось специальное оружие. Эти автоматы и пистолеты способны вести огонь на глубине. Также участники учений отработали порядок действий при осмотре корпусов кораблей на предмет установки противником магнитных мин. Также бойцы учились драться с вражескими диверсантами.

Всего в учениях были задействованы более 20 человек и 2 противодиверсионных катера проекта "Грачонок".

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Видео: Минобороны России