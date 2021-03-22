В Китае смертник устроил взрыв в здании

Под ударом оказались 10 китайцев. Ранено пять человек, столько же скончались от полученных травм.

В районе Панью южнокитайского города Гуанчжоу (провинция Гуандун) террорист-смертник устроил взрыв. Об этом сообщило издание Hk.on.cc со ссылкой на заявление полиции.

Об инциденте стало известно несколько часов назад. Взрыв произошел в 10 утра по местному времени (15:00 мск). В полиции рассказали, что 59-летний Ху Нан занес взрывное устройство в здание, где проходило заседание местного сельского комитета. На втором этаже произошло обрушение балки, потолка и стен. Пострадавших отправили в больницу. Возбуждено уголовное дело по факту случившегося.

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Видео: Youtube/刘思