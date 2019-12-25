Вице-премьер РФ объяснила, что принудительная вакцинация может привести к ограничению прав человека.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова выступила против принудительной вакцинации. Об этом чиновница сообщила журналисту Антону Красовскому в YouTube-канале "Антонимы". По мнению специалиста, также не следует вводить ограничения в отношении тех граждан, которые не могут пройти через прививки.

Мне кажется, переламывать сейчас население по поводу того, что оно должно обязательно идти или не выходить из дома - это неправильно хотя бы только потому, что все люди разные. У кого-то есть медицинский отвод от вакцинации. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Голикова напомнила, что Россия обладает богатым опытом вакцинирования населения, а граждане привыкли к тому, что прививочная кампания носит добровольный характер. По словам вице-премьера, ограничения для тех россиян, которые не могут по медицинским показаниям вакцинироваться, приведут к нарушению прав человека.

Голикова: россияне должны получить коллективный иммунитет к концу лета.

Фото: Kremlin.ru