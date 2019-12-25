Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР. Об этом чиновница рассказала коллегам на расширенном заседании Роспотребнадзора. По данным специалиста, массового распространения этих мутаций инфекции по РФ не фиксируется, как и других штаммов.
Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире.
Татьяна Голикова, вице-премьер РФ
Также чиновница отменила возможность российских тест-систем выявлять новые штаммы COVID-19. В Роспотребнадзоре проверили тест-системы и вакцины в отношении южноафриканского и британского вариантов коронавируса. Медики подтвердили их эффективность в вопросе обнаружения и нейтрализации.
Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун.
Фото: Kremlin.ru
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