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Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР
Сегодня, 11:28
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lesjasap

Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР

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Отечественные тест-системы эффективно могут выявлять мутации коронавирусной инфекции.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР. Об этом чиновница рассказала коллегам на расширенном заседании Роспотребнадзора. По данным специалиста, массового распространения этих мутаций инфекции по РФ не фиксируется, как и других штаммов.

Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире.

Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Также чиновница отменила возможность российских тест-систем выявлять новые штаммы COVID-19. В Роспотребнадзоре проверили тест-системы и вакцины в отношении южноафриканского и британского вариантов коронавируса. Медики подтвердили их эффективность в вопросе обнаружения и нейтрализации.

Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун.

Фото: Kremlin.ru

Теги: британский штамм, татьяна голикова, юар
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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