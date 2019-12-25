Отечественные тест-системы эффективно могут выявлять мутации коронавирусной инфекции.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова оценила ситуацию с распространением штаммов из Британии и ЮАР. Об этом чиновница рассказала коллегам на расширенном заседании Роспотребнадзора. По данным специалиста, массового распространения этих мутаций инфекции по РФ не фиксируется, как и других штаммов.

Системная работа по мониторингу за циркуляцией вируса позволяет утверждать, массового распространения британских и южноафриканских вариантов вируса в РФ нет, и тем более нет других штаммов, которые на сегодняшний день фиксируются в мире. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

Также чиновница отменила возможность российских тест-систем выявлять новые штаммы COVID-19. В Роспотребнадзоре проверили тест-системы и вакцины в отношении южноафриканского и британского вариантов коронавируса. Медики подтвердили их эффективность в вопросе обнаружения и нейтрализации.

Голикова рассказала, почему Россия не ввела второй локдаун.

Фото: Kremlin.ru