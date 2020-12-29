Названо число бездомных, проживающих в Петербурге

Люди без определенного места жительства могут получить помощь в 13 домах ночного пребывания.

В Петербурге официально зарегистрированы 3340 людей без определенного места жительства. При этом их реальное число составляет от 9 до 15 тысяч человек. Об этом заявил представитель Комитета по социальной политике города Сергей Мацкевич на пресс-конференции в ТАСС.

По словам чиновника, бездомные горожане могут обращаться за помощью в государственные и некоммерческие организации. В Петербурге функционируют 13 домов ночного пребывания, где оказывают полустационарные услуги в течение четырех часов в ночное время. Кроме того, люди без определенного места жительства могут получить весь спектр услуг в стационарных учреждениях.

В то же время по данным "Ночлежки", в городе проживают более 50 тысяч бездомных. В прошлом году в благотворительную организацию за помощью обратились 90,5 тысяч человек, некоторые из них – несколько раз. Ежегодно в Петербурге умирают около 1700 бездомных.

Ранее в "Ночлежке" рассказали о лечении бездомных от коронавируса.

Фото: pixabay.com