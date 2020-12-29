В "Ночлежке" рассказали о лечении бездомных от коронавируса

Председатель благотворительной организации "Ночлежка" Григорий Свердлин, как бездомным помогают в пандемию коронавируса. Высказывание спикера прозвучало на пресс-конференции в ТАСС, которая состоялась 18 января.
Свердлин отметил, что волонтеры из проекта "Благотворительная больница" выезжали по два раза в неделю к бездомным и за зимний период помогли 838 людям. Руководитель проекта рассказал, что массовых вспышек болезни удалось избежать – заболели только отдельные сотрудники и жильцы, которых либо помещали в импровизированный бокс или госпитализировали.
В "Ночлежке" начали новый сбор: волонтеры попросили петербуржцев поделиться жетонами и проездными для бездомных подопечных благотворительной организации.
Фото: Piter.tv
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