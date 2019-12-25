В видео Дудя про Ефремова появились свежие комментарии об "уроде" и "убийце"

YouTube-пользователи осуждают поведение Ефремова.

В видео Юрия Дудя про Михаила Ефремова появились свежие комментарии об "уроде" и "убийце". Пользователи YouTube-платформы оставляют негативные отзывы в адрес артиста, проходящего фигурантом по уголовному делу из-за смертельного ДТП. Юрий Дудь брал у заслуженного артиста РФ интервью еще в июне 2018 года. Выпуск получил название "Жить в России и кайфовать". В новых комментариях пользователи сети признались, что разочаровались в актере. Другие добавили, что начали испытывать к нему отвращение.

Он вел себя как человек, которому все можно. Элитная мразь пользователь с ником Exciting world

Пользователь Snatch заметил, что Михаил Ефремов обязан сесть за свой поступок. В сети обратили внимание на то, что в интервью Дудя большое внимание уделялось проблеме алкоголя.

Названы условия домашнего ареста Михаила Ефремова.