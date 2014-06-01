В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме

Инцидент произошел во время ремонтных работ.

В городе Красногорске Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Взрывом была повреждена перегородка между кухней и комнатой. Погибших и пострадавших в результате произошедшего, по предварительным данным, нет.

При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме. из сообщения собеседника агентства

По данным ТАСС, ЧП произошло на последнем этаже дома. Взрывом были выбиты окна и повреждена перегородка, которая не является несущей.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Инцидент в Красногорске стал пятым за текущую неделю в России. До этого взрыв в жилых домах произошел в Улан-Удэ, Набережных Челнах, Балтийске и в подмосковном Видном.

Ранее в Хабаровске башенный кран рухнул на строящуюся поликлинику.

Видео: Telegram/SHOT