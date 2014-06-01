В подмосковном Красногорске взорвался газ в жилом доме

В городе Красногорске Московской области произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном доме. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах.
Инцидент произошел во время проведения ремонтных работ. Взрывом была повреждена перегородка между кухней и комнатой. Погибших и пострадавших в результате произошедшего, по предварительным данным, нет.
При проведении ремонтных работ в Железнодорожном проезде произошел хлопок газа в трехподъездном пятиэтажном жилом доме.
из сообщения собеседника агентства
По данным ТАСС, ЧП произошло на последнем этаже дома. Взрывом были выбиты окна и повреждена перегородка, которая не является несущей.
В настоящее время на месте происшествия работают специалисты. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Инцидент в Красногорске стал пятым за текущую неделю в России. До этого взрыв в жилых домах произошел в Улан-Удэ, Набережных Челнах, Балтийске и в подмосковном Видном.
Ранее в Хабаровске башенный кран рухнул на строящуюся поликлинику.
Видео: Telegram/SHOT
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