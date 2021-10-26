В Хабаровске башенный кран рухнул на строящуюся поликлинику

В Хабаровске на строящуюся детскую поликлинику рухнул башенный кран. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Согласно данным ведомства, строительная техника упал во время работ на фасад строящейся поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова. В результате ЧП погиб один разнорабочий. Крановщик выжил, его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Региональная прокуратура проводит проверку.
Ранее на рынке Владивостока произошел крупный пожар.
Видео: Telegram / СМОТРИ, Amur Mash
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