В Хабаровске башенный кран рухнул на строящуюся поликлинику

Крановщик выжил, погиб один разнорабочий.

В Хабаровске на строящуюся детскую поликлинику рухнул башенный кран. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Согласно данным ведомства, строительная техника упал во время работ на фасад строящейся поликлиники в границах улиц Павла Морозова и Вахова. В результате ЧП погиб один разнорабочий. Крановщик выжил, его доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. Региональная прокуратура проводит проверку.

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Видео: Telegram / СМОТРИ, Amur Mash