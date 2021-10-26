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На рынке Владивостока произошел крупный пожар

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В результате происшествия никто не пострадал.

На Некрасовском рынке во Владивостоке произошел крупный пожар. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Сообщение о ЧП поступило на пульт экстренных служб 26 октября в 10:29 (03:29 мск). На локализацию пожара у специалистов ушло около часа, полностью ликвидировать открытое горение удалось к 13:21 (06:21 мск).

Общая площадь горения составила 700 квадратных метров. Были эвакуированы 70 человек, десять человек спасли сотрудники МЧС. В результате происшествия никто не пострадал. 

По факту пожара прокуратура Владивостока начала проверку.

Ранее в Новосибирске горел склад покрышек, расположенный на открытой местности.

Видео: Youtube/Отличное Настроение

Теги: владивосток, пожар на рынке, рынок
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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