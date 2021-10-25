Площадь пожара составила 600 "квадратов".

В Новосибирске загорелся склад покрышек, расположенный на открытой местности. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре поступило на пульт экстренных служб в 12:00 часов (08:00 по мск). Инцидент произошел в Ленинском районе города. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Отмечается, что работу сотрудников МЧС усложнял сильный ветер, который способствовал быстрому распространению огня.

В тушении было задействовано 39 человек и 12 единиц специальной техники. Пожар был локализован примерно через полтора часа после поступления информации о нем. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.

Пожар был полностью ликвидирован в 13:50 (09.50 по мск).

Ранее выстрел из ракетницы поджег автобус в столице Камчатки.

Видео: ВК/ЧП Новосибирск