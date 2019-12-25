Второй заряд не долетел до автопарка.

Выстрел из ракетницы поджег автобус в столице Камчатки. Об этом сообщают местные жители. Инцидент попал на запись с камеры видеонаблюдения и распространился по социальным сетям. Он произошел вечером 9 октября. Известно, что пламя охватило общественный транспорт, стоявший в автопарке на территории Петропавловска-Камчатского. На кадрах видно, что заряд от фейерверка прилетел со стороны многоквартирного здания. Второй заряд погас в воздухе, не долетев до цели.

Чиновники заметили, что поврежден один из автобусов, который получен в июне 2021 года. Рядом с ним были припаркованы еще девять аналогичных транспортных средств. Пламя оперативно потушили представители закона. Им удалось спасти технику на сумму в 100 млн рублей.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают, кто именно выпустил салют. Ведется проверка.

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