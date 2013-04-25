В капитально реконструируемом доме в Петроградском районе заметили пожар

По предварительной информации, никто не пострадал.

Во вторник, 12 октября, в 15:58 на пульт регионального управления МЧС поступил сигнал о пожаре в доме №7 по Большой Пушкарской улице в Петроградском районе города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации прибывших на место пожарных, в капитально реконструируемом доме горела обстановка на площади 10 кв.метров. Огонь удалось локализовать в 16:28. По предварительным данным, никто не пострадал.

К ликвидации привлекли 5 единиц техники и 25 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv