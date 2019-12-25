Полиция задержала участников массовой драки на Кадетской линии

В отдел полиции отправили шесть человек.

В ночь на вторник, 12 октября, в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе, сообщил источник в правоохранительных органах.

Прибывший наряд полиции задержал шесть человек у дома №31 на Кадетской линии, а также изъял три гильзы, 16 патронов, кастет, резиновую пулю и, вероятно, пистолет.

По предварительной информации во время конфликта один из его участников выстрелил четыре раза в асфальт. В результате происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что петербургский суд отправил двух бывших военнослужащих в колонию за мошенничество.

Фото: Piter.tv