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Полиция задержала участников массовой драки на Кадетской линии
Сегодня, 13:27
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Полиция задержала участников массовой драки на Кадетской линии

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В отдел полиции отправили шесть человек.

В ночь на вторник, 12 октября, в полицию поступило сообщение о драке и стрельбе, сообщил источник в правоохранительных органах. 

Прибывший наряд полиции задержал шесть человек у дома №31 на Кадетской линии, а также изъял три гильзы, 16 патронов, кастет, резиновую пулю и, вероятно, пистолет. 

По предварительной информации во время конфликта один из его участников выстрелил четыре раза в асфальт. В результате происшествия возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее мы писали, что петербургский суд отправил двух бывших военнослужащих в колонию за мошенничество.

Фото: Piter.tv

Теги: васильевский остров, задержание, массовая драка, петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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