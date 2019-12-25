Петербургский суд отправил двух бывших военнослужащих в колонию за мошенничество

Прапорщик запаса решил начислить себе надбавку в размере около 600 тыс. рублей.

Во вторник, 12 октября, объединенная пресс-служба судов сообщила, что петербургский гарнизонный военный суд огласил приговор в отношении двух прапорщиков, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.

Суд установил, что в июле 2019 года прапорщик запаса, служивший в Горелово, исполнял обязанности оператора отделения ресурсного обеспечения и имел доступ к программе, в которую вносятся данные о надбавках для военнослужащих. Тогда прапорщик решил надбавить к своей зарплате около 600 тыс. рублей за сдачу нормативов по физической подготовке и якобы не отгулянные сутки отпуска.

Последствий от мошеннических действий не последовало, тогда он уговорил своего товарища найти коллег, которые хотели бы обогатиться таким же способом. В тот же период он начислил 20 товарищам 6,8 млн рублей в общей сложности.

Прапорщика приговорили к 1,5 годам колонии общего режима и штрафу в 150 тыс. рублей. Его сообщник отправится в колонию на год. Помимо этого суд взыскал 1,3 млн рублей с подсудимых.

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Фото: Piter.tv