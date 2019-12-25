Полиция задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении петербурженки

Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Полиция Фрунзенского района задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 октября в 03:07 поступило сообщение о драке в парадной дома 53/4 по Южному шоссе. Сотрудники полиции на месте происшествия и задержали 23-летнего жителя Волгоградской области, работающего оператором на автомобильном заводе. Молодой человек находился в гостях в одной из квартир и во время внезапной ссоры жестоко избил 28-летнюю хозяйку.

Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.

Пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: Piter.tv