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Полиция задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении петербурженки
Сегодня, 9:54
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Полиция задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении петербурженки

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Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение.

Полиция Фрунзенского района задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 11 октября в 03:07 поступило сообщение о драке в парадной дома 53/4 по Южному шоссе. Сотрудники полиции на месте происшествия и задержали 23-летнего жителя Волгоградской области, работающего оператором на автомобильном заводе.  Молодой человек находился в гостях в одной из квартир и во время внезапной ссоры жестоко избил 28-летнюю хозяйку.

Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.

Пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.

Фото: Piter.tv

Теги: избиение, южное шоссе
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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Сегодня 11:13

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