Полиция задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении петербурженки

Полиция Фрунзенского района задержала механика автомобильного завода по подозрению в жестоком избиении женщины. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.
В полицию 11 октября в 03:07 поступило сообщение о драке в парадной дома 53/4 по Южному шоссе. Сотрудники полиции на месте происшествия и задержали 23-летнего жителя Волгоградской области, работающего оператором на автомобильном заводе. Молодой человек находился в гостях в одной из квартир и во время внезапной ссоры жестоко избил 28-летнюю хозяйку.
Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии в медицинское учреждение. Возбуждено уголовное дело.
Пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья.
Фото: Piter.tv
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