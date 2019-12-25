Пьяный житель Ленобласти задушил ногами знакомого во время застолья

Конфликт между мужчинами возник на почве личных неприязненных отношений.

Вечером 11 октября в полицию Ленобласти через номер "112" обратился житель поселка Приозерное и заявил, что задушил мужчину. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как стало известно стражам порядка, мужчины находились в гостях в квартире дома №6 на Центральной улице. Между ними возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого заявитель задушил ногами потерпевшего. В квартире нашли труп убитого со следами удушения.

С места преступления изъяты следы пальцев рук, биоматериалы, куртка, брюки, телефон умершего, пластиковая бутылка, спичечный коробок с семенами зеленого цвета. Задержанного поместили в изолятор. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

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Фото: Piter.TV