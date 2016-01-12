Контролера петербургского автопарка подозревают в заказе убийства бывшей жены

Мужчину задержали с поличным при передаче 1 млн рублей "исполнителю".

В Петербурге 54-летний контролер автопарка попался во время передачи денег за убийство бывшей жены, матери своего ребенка. Об этом пишет "Фонтанка".

По информации издания, около 18 часов 11 октября недалеко от АЗС "Роснефть" на Кубинской улице мужчина передал за убийство женщины 1 млн рублей. Весь процесс передачи денег снимался и записывался оперативниками.

В процессе участвовал гример петербургской киностудии. Он помог сделать правдоподобные фотографии женщины с перерезанным горлом.

Чтобы оплатить убийство бывшей жены, контролер взял кредит в банке. В общей сумме он отдал 1,5 млн рублей: 500 тысяч задаток и 1 млн при окончательном расчете. Известно, что деньги получил работник того же автопарка. Именно он обратился в полицию. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в Петербурге перед судом предстанет таксист-мигрант, зарезавший другого водителя.

Фото: Piter.TV