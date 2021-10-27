В жилом доме в Улан-Удэ прогремел взрыв

В результате ЧП пострадали несколько квартир.

В пятиэтажном жилом доме в Улан-Удэ произошел взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал "Тивиком News".

Инцидент произошел по улице Московской. В результате ЧП пострадали несколько квартир. Взрывом обрушило стену в детской комнате, а также выбило стекла и замкнуло стиральную машину в одной из квартир. В другом помещении "съехала" смежная стена.

Факт происшествия подтвердили журналистам издания "Известия" в ГУ МЧС по Бурятии. В ведомстве добавили, что в результате ЧП никто не пострадал.

Сейчас на месте работают специалисты. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в городе Видное Московской области произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме.

Видео: Telegram / ТИВИКОМ NEWS