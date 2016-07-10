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Взрыв газа произошел в пятиэтажке в подмосковном Видном

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Медики осмотрели восемь человек, госпитализация им не потребовалась.

В городе Видное Московской области произошел взрыв газа в пятиэтажном жилом доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного ГУ МЧС России.

Инцидент произошел в доме на улице Советской. В результате взрыва была повреждена стена квартиры между кухней и комнатой. Отмечается. Что после хлопка возгорания не последовало.

После произошедшего медики осмотрели пятерых несовершеннолетних и троих взрослых. Госпитализация им не потребовалась. 

По факту произошедшего будет проведена прокурорская проверка.

Ранее в городе Балтийск Калининградской области произошел взрыв газа в жилом доме. После этого последовал пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. Горение было ликвидировано примерно через полчаса после его возникновения. В результате происшествия пострадал один человек. 

Видео: Telegram/SHOT

Теги: взрыв газа, видное, подмосковье
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей,

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