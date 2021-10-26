В Балтийске произошел взрыв газа в жилом доме

В результате ЧП пострадал один человек.

В городе Балтийск Калининградской области произошел взрыв газа в жилом доме. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Инцидент произошел 26 октября в доме на улице Ушакова. Сообщение о ЧП на пульт экстренных служб поступило около 14 часов по московскому времени. Отмечается, что после хлопка произошел пожар, площадь которого составила 50 квадратных метров. Горение было ликвидировано примерно через полчаса после его возникновения.

В результате происшествия пострадал один человек. Ему оказали помощь специалисты.

По предварительным данным, в многоэтажном доме взорвался баллон с газом. От хлопка газа были повреждены балконы и остекление восьми квартир с первого по пятый этажи.

Ранее мы сообщали, что пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице.

Видео: ВК/ТИПИЧНЫЙ БАЛТИЙСК