Пострадавшая при взрыве газа в Набережных Челнах девушка скончалась в больнице

Она была доставлена в больницу в состоянии клинической смерти.

Пострадавшая при взрыве газа в многоквартирном доме в Набережных Челнах 22-летняя девушка скончалась в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Татарстана.

Девушку извлекли из-под обломков через два часа после произошедшего. По данным ведомства, ее доставили в медицинское учреждение в состоянии клинической смерти и тяжелыми травмами. Врачи смогли вывести ее, однако она умерла на операционном столе.

Напомним, взрыв бытового газа произошел вечером 25 октября на двух последних этажах пятиэтажного дома. В результате ЧП оказались разрушены шесть квартир. С места происшествия в медучреждение были доставлены четыре человека с различными травмами. На данный момент двое находятся в тяжелом состоянии.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Иркутской области спасли четырех детей, запертых в квартире без еды.

Видео: Telegram/SHOT