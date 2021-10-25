Опубликовано видео взрыва в жилом доме в Набережных Челнах

На кадрах видно, что от взрыва обломки окон и штукатурки вылетели на проезжую часть под колеса автомобилей.

Очевидцы засняли момент взрыва в жилом доме в Набережных Челнах. Видео появилось в Telegram-канале SHOT.

Об инциденте стало известно в понедельник, 25 октября. Вечером, в жилом доме №48/20 прогремел взрыв. Очевидцы услышали оглушительный звук. Те, кто находился недалеко разбежались в разные стороны. На кадрах видно, что от взрыва обломки окон и штукатурки вылетели на проезжую часть под колеса автомобилей. По последним данным, из-под завалов дома спасены четверо человек: мальчики 11 и 17 лет, а также 22-летняя девушка и 70-летний мужчина. Пострадавших доставили в Больницу скорой медицинской помощи.

Сотрудники МЧС сообщили, что разрушено шесть квартир, в которых проживали 14 человек. По предварительным данным произошел взрыв газовоздушной смеси. В одной из местных гостиниц развернут пункт временного размещения пострадавших.

Ранее мы сообщили, что в жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Есть пострадавшие.

Видео: Telegram/SHOT