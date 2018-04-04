В жилом доме в Набережных Челнах прогремел взрыв. Есть пострадавшие

В Минздраве РФ уточнили, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он находится в тяжелом состоянии. Ещё трех пострадавших передали медикам.

Инцидент произошел в понедельник вечером, 25 октября, в районе 16:00. Как рассказали в группе "Набережные Челны Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте", в одном из жилых домов прогремел взрыв.

По словам местных жителей, это произошло в квартире на 5 этаже в жилом доме №48/20. В результате инцидента разрушено несколько квартир на верхних этажах. Повреждена кровля. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. В Минздраве РФ уточнили, что одного пострадавшего извлекли из-под завалов. Он находится в тяжелом состоянии. Ещё трех пострадавших передали медикам. Двое остаются под завалами. Спасатели продолжают поиски. Точное количество пострадавших не уточняется. На данный момент, из дома в Челнах эвакуированы 32 человека.

Один из очевидцев рассказал, что дом обслуживает ООО "ЖЭУ-48", входящее в ОО "ЖЭУ "Камстройсервис". МЧС открыло горячую линию после взрыва газа в жилом доме.

Ранее мы сообщили, что в Иркутской области спасли четырех детей, запертых в квартире без еды.

Видео: ВК/Набережные Челны Онлайн