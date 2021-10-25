В Иркутской области спасли четырех детей, запертых в квартире без еды

Мальчиков подкармливала соседка, спуская им по веревке продукты питания.

В Иркутской области спасли четырех детей, которые были заперты в квартире без еды на несколько дней. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

О несовершеннолетних, оставленных на долгий срок, сообщила в полицию жительница поселка Осиновка. По ее словам, она стала свидетельницей того, как женщина по спущенной детьми веревке передавала им продукты питания. Вместе с правоохранителями на место происшествия выехал инспектор по делам несовершеннолетних.

Дверь квартиры оказалась заперта. Дети через нее рассказали, что несколько дней назад их мать ушла, и с тех пор они находятся одни. Полицейские добрались до окон квартиры, находящейся на третьем этаже, по выдвижной лестнице пожарной машины.

В квартире оказались запертыми четыре мальчика в возрасте от одного до десяти лет. Личность матери уже установили. Она стоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

В настоящее время сотрудники полиции разыскивают законных представителей детей и выясняют причины произошедшего.

Ранее в Новосибирске пожарные спасли троих детей из горящей квартиры.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Братск, Живой Красноярск