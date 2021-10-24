В Новосибирске пожарные спасли троих детей из горящей квартиры

Несовершеннолетних госпитализировали с отравлением продуктами горения.

В Новосибирске пожарные спасли из горящей квартиры детей пяти, семи и восьми лет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное ГУ МЧС.

Сообщение о ЧП в многоэтажном доме по улице Троллейной поступило на пульт экстренных служб в 14:20 по московскому времени. Дети прятались от огня и дыма на балконе квартиры, расположенной на пятом этаже. Сотрудники МЧС добрались до них с помощью автолестницы.

После спасения несовершеннолетних обследовали прибывшие медики. У них было выявлено отравление угарным газом. Детей отправили в медучреждение.

Общая площадь пожара составила 18 "квадратов". Всего пожарные эвакуировали 19 человек, включая четверых детей. Ликвидация ЧП составила 21 минуту.

Ранее мы сообщали, что в Центральном районе Петербурга пожарные почти два часа тушили возгорание в особняке Столыпиных.

Видео: ВК/ЧП Новосибирск