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Ночью в центре Петербурга пожарные тушили особняк Столыпиных
Сегодня, 8:07
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Ночью в центре Петербурга пожарные тушили особняк Столыпиных

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Здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Центральном районе Петербурга пожарные почти два часа тушили возгорание в особняке Столыпиных. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о пожаре в доме № 5 по Гагаринской улице поступила в диспетчерскую около 03:54. С огнем отправились бороться 30 сотрудников МЧС на шести спецмашинах. 

Пламя распространилось по площади 20 квадратных метров. В 5:39 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Светлановском проспекте загорелась двухкомнатная коммунальная квартира. Пожар обошелся без жертв. 

Фото: Piter.tv

Теги: гагаринская улица, историческое здание, мчс, особняк столыпиных, пожар
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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