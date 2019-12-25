Ночью в центре Петербурга пожарные тушили особняк Столыпиных

Здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

В ночь на воскресенье, 24 октября, в Центральном районе Петербурга пожарные почти два часа тушили возгорание в особняке Столыпиных. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о пожаре в доме № 5 по Гагаринской улице поступила в диспетчерскую около 03:54. С огнем отправились бороться 30 сотрудников МЧС на шести спецмашинах.

Пламя распространилось по площади 20 квадратных метров. В 5:39 возгорание ликвидировали. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Известно, что здание входит в Единый государственный реестр объектов культурного наследия.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на Светлановском проспекте загорелась двухкомнатная коммунальная квартира. Пожар обошелся без жертв.

Фото: Piter.tv