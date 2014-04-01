На Светлановском проспекте загорелась двухкомнатная коммунальная квартира

В происшествии никто не пострадал.

В субботу вечером, 23 октября, в Петербурге на Светлановском проспекте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Пожар произошел в коммунальной квартире в 16:41, которая находится в доме №35 на Светлановском проспекте. По данным ведомства, огонь распространился на площади в два "квадрата". С пожаром удалось справиться в 17:35. В происшествии никто не пострадал.

Ранее при пожаре на улице Бурцева пострадал мужчина. В его квартире сгорела кровать. Пламя потушили.

Фото: Piter.tv

