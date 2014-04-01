На Светлановском проспекте загорелась двухкомнатная коммунальная квартира

В субботу вечером, 23 октября, в Петербурге на Светлановском проспекте произошел пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Пожар произошел в коммунальной квартире в 16:41, которая находится в доме №35 на Светлановском проспекте. По данным ведомства, огонь распространился на площади в два "квадрата". С пожаром удалось справиться в 17:35. В происшествии никто не пострадал.
Ранее при пожаре на улице Бурцева пострадал мужчина. В его квартире сгорела кровать. Пламя потушили.
Фото: Piter.tv
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