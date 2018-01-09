При пожаре на улице Бурцева пострадал мужчина

В его квартире сгорела кровать. Пламя потушили.

В субботу, 23 октября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате случившегося пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о воспламенении поступила в службу спасения около 12:17 дня. В доме № 4 по улице Бурцева в квартире горела кровать. Огонь тушили 15 пожарных на трех спецмашинах. Спустя 30 минут пламя ликвидировали.

Спасатели обнаружили в квартире мужчину. Его передали в карету скорой помощи.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется причина возгорания.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Горелово 17 пожарных тушили частный дом.

Фото: Piter.tv