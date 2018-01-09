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При пожаре на улице Бурцева пострадал мужчина
Сегодня, 14:50
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При пожаре на улице Бурцева пострадал мужчина

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В его квартире сгорела кровать. Пламя потушили.

В субботу, 23 октября, в Кировском районе Петербурга произошел пожар в двухкомнатной квартире. В результате случившегося пострадал человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Информация о воспламенении поступила в службу спасения около 12:17 дня. В доме № 4 по улице Бурцева в квартире горела кровать. Огонь тушили 15 пожарных на трех спецмашинах. Спустя 30 минут пламя ликвидировали. 

Спасатели обнаружили в квартире мужчину. Его передали в карету скорой помощи.

Подробности случившегося уточняются. Выясняется причина возгорания. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Горелово 17 пожарных тушили частный дом.

Фото: Piter.tv

Теги: горит кровать, мчс, пожар на бурцева, пострадал мужчина
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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