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В Горелово 17 пожарных тушили частный дом
Сегодня, 9:48
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В Горелово 17 пожарных тушили частный дом

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Информация о пострадавших не поступала.

В Красносельском районе Петербурга вечером, 22 октября, произошел пожар, в результате которого повредилась обстановка площадью 60 квадратных метров. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме № 6/15 по улице Кирова в поселке Горелово. Пламя отправились тушить 17 спасателей на четырех спецмашинах. 

Огонь потушили за 34 минуты. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Коломягах огонь уничтожил одноэтажный дом.

Фото: Piter.tv

 

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Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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