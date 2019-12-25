В Горелово 17 пожарных тушили частный дом

В Красносельском районе Петербурга вечером, 22 октября, произошел пожар, в результате которого повредилась обстановка площадью 60 квадратных метров. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
Инцидент произошел в доме № 6/15 по улице Кирова в поселке Горелово. Пламя отправились тушить 17 спасателей на четырех спецмашинах.
Огонь потушили за 34 минуты. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Коломягах огонь уничтожил одноэтажный дом.
Фото: Piter.tv
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