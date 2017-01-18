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В Коломягах огонь уничтожил одноэтажный дом
Сегодня, 9:20
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В Коломягах огонь уничтожил одноэтажный дом

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В результате инцидента никто не пострадал.

Вечером в пятницу, 22 октября, в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На Поклонногорской улице в доме № 50 вспыхнул огонь. Информация о возгорании поступила в диспетчерскую МЧС  в 21:43. С огнем отправились бороться 12 спасателей на трех спецмашинах.

К 23:30 пламя ликвидировали. Однако дом, площадь которого 138 квадратных метров, полностью сгорел. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Петербурге пожарные спасли дикобраза из горящего мини-зоопарка.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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