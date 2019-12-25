В Петербурге пожарные спасли дикобраза из горящего мини-зоопарка

Горела дощатая бытовка размером 2 на 3 метра.

Утром 21 октября в Курортном районе Петербурга произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, на Приморском шоссе воспламенился мини-зоопарк.

Информация о возгорании поступила спасателям около 07:50. Горела дощатая бытовка размером 2 на 3 метра. На вызов приехали 15 человек. Огонь был потушен в 08:08. В результате случившегося никто не пострадал. Обстоятельства возгорания выясняются.

Как рассказали 78.ru в мини-зоопарке, пожарные вынесли из горящего помещения дикобраза. С животным все хорошо, его переведут в другое помещение. Кроме дикобраза в мини-зоопарке живут ящерица, удав, лань, павлин, енот, филин, ворон, попугай, хорек, пони, фазан, белка, коза и утка. Все они также в целости и невредимости.

Ночью на улице Композиторов тушили пожар площадью 400 квадратных метров.

Фото: pexels.com