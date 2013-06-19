Ночью на улице Композиторов тушили пожар площадью 400 квадратных метров

Огонь разгорелся на территории гаражного кооператива.

В ночь на 21 октября в Выборгском районе Петербурга произошел крупный пожар. На улице Композиторов воспламенились гаражи. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу.

Огонь охватил площадь 400 квадратных метров. К 1:35 пожару присвоили повышенный ранг 1-Бис. Местные жители рассказали в соцсетях, что пожар сопровождался взрывами.

В 02:45 пожарным удалось справиться с огнем. Пожар тушили 30 человек личного состава МЧС и шесть единиц техники.

В результате случившегося в гаражах сгорели несколько автомобилей. Сведения о пострадавших не поступали. Причины возгорания устанавливаются.

Ранее в петербургском ТК "Сенная" загорелся табачный магазин "Табакон".

Видео: ВКонтакте / Дима Якимов