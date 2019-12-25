В Смольном рассказали, сколько средств потратили на уборку снега в этом году

Piter.TV решил сравнить нынешний зимний сезон с прошлым.

На этот год власти Петербурга выделили 11 млрд рублей на содержание дорог, из них почти 6,3 млрд рублей выделено на зимний сезон. На уборку снега выделено 5,9 млрд рублей, еще 368 млн рублей – на вывоз снега. Об этом Piter.TV сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Известно, что в этом сезоне город готов выделить 5,4 млн рублей для очистки от снега и наледи зданий правительства Петербурга. Смольный выделил 1,9 млн рублей и для вывоза снега с 58 точек. Также город в поисках подрядчиков, которые организуют работу дворников для очистки тротуаров от снега в четырех районах. На Фрунзенский район выделено 68,5 млн рублей, на Петроградский – 113 млн рублей, на Московский – 87,3 млн рублей и на Василеостровский – 118 млн рублей.

Фото: Piter.TV

Как рассказали в комитете, для работы в зимнем периоде дорожными предприятиями и организациями подготовлено 1756 единиц уборочной техники и 304 единиц средств малой механизации. Чистить город от снега готовы 3 158 водителей и механизаторов. Кроме того, заключено 23 договора на дополнительное привлечение до 1 284 работников ручной уборки. Также возможно привлечение до 414 единиц самосвалов и до 224 погрузчиков.

Фото: Piter.TV

Комитет по благоустройству отвечает за уборку и содержание автомобильных дорог регионального значения в Петербурге и городских территорий зеленых насаждений. Уборка дворовых территорий не находится в ведении Комитета. пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

За уборкой крыш и дворов от снега и наледи следят Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) и Государственная жилищная инспекция (ГЖИ). Ранее петербуржцам рассказали, куда можно пожаловаться на плохую уборку снега во дворах, ведь жалоб предостаточно. Петербуржцы ежедневно жалуются на неубранные от снега и наледи улицы.

Фото: Piter.TV

Для сравнения: в прошлом году власти города выделили 11,3 млрд рублей на содержание дорог, из них 6,7 млрд рублей были направлены на зимний сезон. Уборка снега обошлась городу в 6,3 млрд рублей, а вывоз снега – в 360 млн рублей, рассказали в пресс-службе комитета.

Инфографика: Евгений Рыбкин для Piter.TV

В прошлый зимний сезон бюджет хоть и был больше, но проблем от этого меньше не было. Первый снег порадовал петербуржцев в октябре прошлого года, а настоящие морозы нагрянули в город в феврале этого года. Коммунальные службы были готовы к снегопаду, на улицы вышли более 300 дворников и 822 единицы спецтехники. Помимо этого, аллеи, бульвары, дорожки в скверах и парках чистили еще 111 машин и 564 специалиста.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

К прошлой зиме дорожники подготовили 1 797 единиц уборочной техники, включая 471 машину, купленную в 2019 году. В среднем днем город убирали от снега 982 единицы техники и 1243 дворника. Однако как в этом, так и в прошлом сезоне, местные жители и муниципальные депутаты были недовольны уборкой снега в городе. Жилищные инспекторы ежедневно фиксировали нарушения: грязные дворы, скользкие дороги, кучи снега на тротуарах и газонах.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Прошлый зимний сезон завершился в конце марта этого года. В итоге с петербургских дорог, улиц собрали и вывезли 1,5 млн кубометров снега. В этом году зима в Петербурге куда суровее, только за месяц выпало 1,2 кубометров снега. Снега, как жалоб от петербуржцев, становится все больше. Но решение есть – вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий предложил жителям потерпеть снег. Он пообещал, что совсем скоро дорожные предприятия вывезут накопившийся снег с улиц.

Фото: Piter.TV

Текст: Анастасия Миллер

Главное фото: Piter.TV