За неделю в Петербурге высадили более 850 тыс. цветов

Кроме того, отремонтировано 13 тыс. "квадратов" газонов и 2,5 тыс. погонных метров ограждений.

В Петербурге в период с 26 мая по 1 июня дорожники справились с большим количеством осадков. Всего выпало 30 миллиметров дождей. Чтобы не возникало застоев воды, коммунальные бригады контролировали состояние входов в ливневую канализацию. Прочистили свыше 4,1 тыс. патрубков и решеток, сообщили в городском комитете по благоустройству.

Проезжую часть и тротуары приводили в порядок с использованием 57 тыс. кубометров воды. Помыты 221 остановка и порядка 27 тыс. погонных метров ограждений. На полигон вывезли 1,1 тыс. кубометров мусора и около 1,5 тыс. тонн смета.

За семь дней в цветники высадили 862 тыс. растений. Кроме того, отремонтировано 13 тыс. "квадратов" газонов и 2,5 тыс. погонных метров ограждений. В День города открыли сад-трансформер на Исаакиевской площади, вазоны, арки и кашпо появились на Невском проспекте, Большой Морской улице и Университетской набережной.

Сейчас автомобильные дороги в Северной столице чистят 584 единицы техники и 957 работников ручного труда. Дежурная служба ведомства отвечает на вопросы по уборке и принимает заявки по телефону: 576-14-83.

Ранее мы рассказывали о том, что к октябрю на севере Петербурга благоустроят сквер Блокадников.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга