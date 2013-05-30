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За неделю в Петербурге высадили более 850 тыс. цветов
Сегодня, 12:45
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За неделю в Петербурге высадили более 850 тыс. цветов

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Кроме того, отремонтировано 13 тыс. "квадратов" газонов и 2,5 тыс. погонных метров ограждений.

В Петербурге в период с 26 мая по 1 июня дорожники справились с большим количеством осадков. Всего выпало 30 миллиметров дождей. Чтобы не возникало застоев воды, коммунальные бригады контролировали состояние входов в ливневую канализацию. Прочистили свыше 4,1 тыс. патрубков и решеток, сообщили в городском комитете по благоустройству. 

Проезжую часть и тротуары приводили в порядок с использованием 57 тыс. кубометров воды. Помыты 221 остановка и порядка 27 тыс. погонных метров ограждений. На полигон вывезли 1,1 тыс. кубометров мусора и около 1,5 тыс. тонн смета. 

За семь дней в цветники высадили 862 тыс. растений. Кроме того, отремонтировано 13 тыс. "квадратов" газонов и 2,5 тыс. погонных метров ограждений. В День города открыли сад-трансформер на Исаакиевской площади, вазоны, арки и кашпо появились на Невском проспекте, Большой Морской улице и Университетской набережной. 

Сейчас автомобильные дороги в Северной столице чистят 584 единицы техники и 957 работников ручного труда. Дежурная служба ведомства отвечает на вопросы по уборке и принимает заявки по телефону: 576-14-83. 

Ранее мы рассказывали о том, что к октябрю на севере Петербурга благоустроят сквер Блокадников. 

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга 

Теги: комитет по благоустройству, уборка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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