К октябрю на севере Петербурга благоустроят сквер Блокадников

На территории есть монумент "Мужеству ленинградцев".

В рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в Петербурге благоустроят сквер Блокадников. Ордер на проведение работ выдала Государственная административно-техническая инспекция.

Пространство находится на пересечении проспекта Тореза и Политехнической улицы. Название в честь подвига ленинградцев во времена блокады выбрано благодаря ветеранам Выборгского района в 2010 году.

На территории есть монумент "Мужеству ленинградцев", еще создадут гранитную площадь вокруг памятника. Рисунок мощения олицетворяет кольцо блокады, а внешний разорванный контур – ее снятие. Завершат работы в середине октября.

Ранее мы сообщили о том, что на Каменном острове благоустроят спортивную площадку. Новое оборудование, скамейки и урны установят возле "Комплексной школы высшего спортивного мастерства".

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга