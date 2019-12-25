Запрос связан также с уборкой снега в городе в контексте наличия достаточного количества техники в центре Петербурга.

Мундеп обратилась в комитет по благоустройству Петербурга о нецелевом использовании уборочной техники. Обращение муниципального депутата МО "Владимирский округ" Ксении Лавровой цитирует "КоммерсантЪ".

Лаврова попросила пояснить, с чем связана плохая уборка снега в Петербурге (и ее муниципальном округе) при наличии достаточного количества техники в центре города. В контексте вопрсоа мундеп отметила закупку грузовых автомобилей "для обеспечения мер по противодействию терроризму".

Прошу дать разъяснения по поводу нецелевого использования снегоуборочной техники (используется не для уборки снега, а для перекрытия улиц) – отметила Лаврова.

Дороги в центре города были перекрыты в период до 16 часов 6 февраля. В настоящее время открыта станция метро "Невский проспект", а другой общественный транспорт вернулся на главный проспект города.

Фото: Piter.tv