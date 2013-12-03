Автобусы, троллейбусы и трамвай вернулись в центр Петербурга

Ранее транспорт не пускали в центр по требованию полиции.

Наземный общественный транспорт вернулся в перекрытый ранее центр Петербурга. Как сообщили в официальном телеграм-канале комитета по транспорту, с 16.00 автобусы, троллейбусы и один трамвай снова запустили на Невский проспект и прилегающие улицы.

Напомним, что транспорт перестали пускать на центральные улицы в 12.30 по требованию полиции. Власти и правоохранители готовились к возможным новым вспышкам акций протеста, как в прошлые выходные.

Станцию метро "Невский проспект", которую закрывали на вход и выход по тем же причинам, тоже открыли для пассажиров.

Фото: Piter.tv