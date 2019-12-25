При этом некоторые улицы все равно остается перекрытыми для транспорта.

Станцию метро "Невский проспект" открыли для пассажиров после объявленного закрытия. Об этом заявили днем 6 февраля в телеграм-канале комитета по транспорту.

Метрополитен: В 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров. – сообщили в канале "Начальник транспортного цеха"

Ранее было объявлено, что с 13 часов вестибюли станции "Невский проспект" закроются для пассажиров на вход и выход. При этом некоторые улицы все равно остается перекрытыми для транспорта – центр города заняли снегоуборочные и полицейские машины.

Фото: Piter.tv

