  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Станцию метро "Невский проспект" открыли для пассажиров
Сегодня, 14:59
186
mook1

Станцию метро "Невский проспект" открыли для пассажиров

0 0

При этом некоторые улицы все равно остается перекрытыми для транспорта.

Станцию метро "Невский проспект" открыли для пассажиров после объявленного закрытия. Об этом заявили днем 6 февраля в телеграм-канале комитета по транспорту.

Метрополитен: В 14:53 станция "Невский проспект" открыта для входа и выхода пассажиров.

– сообщили в канале "Начальник транспортного цеха"

Ранее было объявлено, что с 13 часов вестибюли станции "Невский проспект" закроются для пассажиров на вход и выход. При этом некоторые улицы все равно остается перекрытыми для транспорта – центр города заняли снегоуборочные и полицейские машины.

Фото: Piter.tv
 

Теги: метро, невский проспект, перекрытие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии