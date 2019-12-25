Полиция потребовала приостановить движение общественного транспорта по центру Петербурга

Автобусы, троллейбусы и трамваи приостановили поездки с 12.30.

Петербургская полиция потребовала приостановить движение общественного транспорта по Невскому проспекту от Дворцовой площади до площади Восстания и прилегающим улицам. Об этом сообщили 6 февраля в телеграм-канале комитета по транспорту.

С 12.30 не смогут проехать по центру автобусы №3, 10, 15, 22, 24, 26, 27, 49, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191, трамвай №3 и троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 15, 17, 22. Весь транспорт направлен по укороченным трассам.

Просим учитывать эту информацию при планировании поездки. комитет по транспорту

Тем временем, станция "Невский проспект" готовится закрыться для пассажиров на вход и выход.

Фото: Piter.TV