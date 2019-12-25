Смольный ищет подрядчика для вывоза снега с 58 точек Петербурга

Начало оказания услуг – с даты заключения контракта, но не ранее 1 января 2022.

Смольный объявил конкурс на "оказание услуг по механизированной погрузке, вывозу и утилизации снега с земельных участков" в следующем году. Начальная цена составляет 1,94 млн рублей. Информация 8 декабря появилась на сайте госзакупок.

Потенциальному подрядчику необходимо вывозить снежные массы с 58 точек, расположенных в разных районах города "своими силами, транспортными средствами, инструментами и механизмами". Начало оказания услуг – с даты заключения контракта, но не ранее 1 января 2022. Окончание оказания услуг – 31 декабря 2022. Заявку на участие можно подать до 16 декабря этого года.

Тем временем уборкой города от снега недовольны не только петербуржцы, но и чиновники. За неделю специалисты ГАТИ возбудили 45 дел из-за плохой уборки снега.

Фото: Piter.TV