За неделю специалисты ГАТИ возбудили 45 дел из-за плохой уборки снега

Штраф для компаний составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей.

В Северной столице Государственная административно-техническая инспекция выявила нарушения правил уборки снега. В частности, были плохо очищены кровли нежилых зданий, территории торговых центров и АЗС. Об этом 6 декабря сообщили в отчете инспекции.

По данным отчёта, сотрудники инспекции нашли на существенные нарушения на кровли 35 нежилых зданий из 105 осмотренных. Все виновные лица были вызваны для составления протоколов. Также в ГАТИ осмотрели 97 территорий и выявили нарушения на 57. Уборка ТЦ "Мебельный континент", а также автосалонов Volkswagen и Hyundai вызвали вопросы у сотрудников.

В инспекции напомнили, что не только уборку территории, но и своевременный вывоз снежных масс со своей территории обязаны обеспечить собственники.

В результате проверок 257 зон производства работ возбудили 45 административных дел. Штраф для компаний составляет от 100 тыс. до 1 млн рублей.

Ранее пробкой на Московском шоссе заинтересовалась прокуратура. Прокуратура установила, что после продолжительного снегопада своевременная уборка дороги от снега производилась ненадлежащим образом.

Фото: Piter.tv