Петербуржцы жалуются на неубранные от снега и наледи улицы

Горожане массово жалуются в социальных сетях и на портале "Наш Санкт-Петербург".

В Петербурге продолжается снежный апокалипсис. Горожане массово жалуются в социальных сетях и на портале "Наш Санкт-Петербург" на неубранные улицы, лужи и наледь.

Днем 16 декабря на портале появились жалобы на неубранный снег у дома №17 по Шлиссельбургскому проспекту.

На территории около магазина "Биби" лежит куча снега. Небольшой тротуар у магазина почищен, а далее стоит лужа и лежит снег. Нормально не пройти. Прошу принять меры и почистить снег. автор жалобы

Фото: gorod.gov.spb.ru

Также жалобы поступают от петербуржцев на заснеженные тротуары на Октябрьской набережной, улице Седова, Чкаловском и Невском проспектах и не только.

Фото: gorod.gov.spb.ru

В социальных сетях жители Северной столицы делятся фотографиями сугробов, луж и грязного неубранного снега на дорогах и тротуарах.

Ледяные надолбы и горы снега у входа в Университет МВД России на площади Репина. Даже для будущих полицейских не удосужились убрать снег и почистить тротуары… автор поста

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Совсем не чищены дворы в Мурино на Шоссе в Лаврики, 57-59к2, у молодежного центра "Квадрат", где дети идут по сугробам, протаптывая тропинку, и на Бассейной улице в Московском районе, где появилась колея на дороге, а пешеходы переступают через снежные "ограждения", чтобы дойти до остановки или пешеходного перехода. автор поста

Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Невский проспект сегодня – это лужи и нечищеный снег у пешеходных переходов. Людям приходится перешагивать, чтобы не идти по лужам, идут по сугробам.



Фото: Telegram / Аварийный Петербург

Как рассказали в пресс-службе комитета по благоустройству, за последние сутки дорожники вывезли 2200 полных самосвалов снега. На утилизацию отправились более 44 тысяч кубометров. С конца ноября в Петербурге собрали 790 тыс. кубометров снега.

Главное фото: Piter.TV