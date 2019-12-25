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ГАТИ в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи
Сегодня, 11:09
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ГАТИ в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи

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В системе появилась информация об очистке от снега и наледи 2297 зданий.

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

В понедельник, 6 декабря, инспекция сформировала поручения по ведомственному контролю за уборкой улиц, дорог и домов от снега и наледи. На сегодня в системе появилась информация об очистке от снега и наледи 2297 зданий, которые находятся в ведении исполнительных органов власти. 

Тем временем петербуржцы жалуются не только на неубранные дороги и улицы от снега, но и на гигантские сосульки. Коммунальные службы подошли к уборке крыш зданий от снега и наледи "креативно" – они использовали матрасы.

Ранее Piter.TV показал, как чистят крыши домов в центре Петербурга. 

Фото: Piter.TV

Теги: гати, уборка снега
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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