ГАТИ в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи

В системе появилась информация об очистке от снега и наледи 2297 зданий.

В Петербурге Государственная административно-техническая инспекция в онлайн-режиме следит за уборкой крыш нежилых зданий от снега и наледи. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 6 декабря, инспекция сформировала поручения по ведомственному контролю за уборкой улиц, дорог и домов от снега и наледи. На сегодня в системе появилась информация об очистке от снега и наледи 2297 зданий, которые находятся в ведении исполнительных органов власти.

Тем временем петербуржцы жалуются не только на неубранные дороги и улицы от снега, но и на гигантские сосульки. Коммунальные службы подошли к уборке крыш зданий от снега и наледи "креативно" – они использовали матрасы.

Ранее Piter.TV показал, как чистят крыши домов в центре Петербурга.

Фото: Piter.TV