Во дворах 8% многоэтажек Петербурга плохо убирают

Жилищные инспекторы обнаружили кучи неубранного снега, скользкие дорожки, замусоренные контейнерные площадки.

На прошедшей неделе жилищные инспекторы Петербурга проверили 289 многоквартирных домов. Как рассказали в пресс-службе жилищной инспекции города, специалисты проверяли соблюдение требований к содержанию дворовых территорий, уборке снега, вывозу мусора с контейнерных площадок.

Отмечается, что из всех проверенных адресов в 8% многоквартирных домов выявили грязные дворы, скользкие дорожки без посыпки от наледи, кучи снега на тротуарах и газонах, еще в 9% случаев местные работники ЖКХ несвоевременно убрали контейнерные площадки. Администрациям провинившихся районов направили письма о необходимости принятия мер. В жилищной инспекции подчеркнули, что некачественная уборка снега во дворах может довести управляющие организации до административного наказания.

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Фото: Piter.TV