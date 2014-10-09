Ленобласть получит 57,4 млн рублей на капремонт лифтов

Александр Дрозденко подписал договор, по которому Ленобласти получит 57,4 млн рублей на капитальный ремонт лифтов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти 22 марта.
В 2020-2022 году по задуманному проекту планировали заменить 526 лифтов. На сегодняшний день заменили 366 объектов. В этом году появятся еще 138 новых лифтов, 100 из них - с поддержкой Фонда содействия реформированию ЖКХ.
К следующему году в регионе не останется лифтов, которым больше 25 лет.
На заседании обсудили и развитие коммунальной инфраструктуры. Сейчас реконструируют канализационные очистные сооружения в Подпорожье.
Ранее на Piter.tv сообщили, что менее тысячи доз вакцины "Спутник V" осталось в Ленобласти.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все