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Менее тысячи доз вакцины "Спутник V" осталось в Ленобласти
Сегодня, 15:42
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nastya960

Менее тысячи доз вакцины "Спутник V" осталось в Ленобласти

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В 47 регионе два компонента вакцины получили более 40 тысяч жителей.

Менее тысячи доз вакцины "Спутник V" осталось на двухмиллионную Ленобласть. По данным на 22 марта, в 47 регионе два компонента вакцины получили более 40 тысяч жителей. Об этом сообщил региональный Комздрав.

Всего за период вакцина привились 61572 жителя, 37288 из них – полностью. За предыдущие сутки прививку сделали 282 человека, из них 147 – второй укол. Всего осталось 975 доз.

При этом новую партию вакцины "Спутник V" привезли на пункты вакцинации в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: вакцина, спутник, спутник v
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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